Помогавший детям Донецка стример Stint появился в базе «Миротворца»*

Российский блогер и Twitch-стример Максим Шабанов, известный под ником Stint, был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*. Это следует из данных ресурса.

Персональные данные стримера появились в базе 19 мая. Ему вменяют «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также соучастие в преступлениях против страны.

Как и заведено, точные «провинности» стримера перед Киевом не указываются. Однако известно, что он знаком с блогером GRPZDC, чей контент носит патриотический окрас, и участвовал в благотворительном сборе на новогодние подарки детям из Донецка. Также Шабанов осуждал атаки ВСУ на российские города.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» также внесли российского Twitch-стримера по Counter-Strike Илья Багреев, известного под ником fANDER. Авторы сайта обвинили стримера в якобы «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в соучастии в преступлениях против страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.