Российский стример fANDER пополнил список «врагов Украины» на сайте «Миротворец»*

Российского Twitch-стримера по Counter-Strike fANDER внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Речь идёт об Илье Багрееве, чьи данные появились на ресурсе 18 мая.

Авторы базы вменяют ему якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастие в преступлениях против страны.

Поводом стало участие стримера в турнире ALABUGA POLYTECH CUP CS2, организованном «Алабугой Политех». Именно это мероприятие указано как причина появления Багреева на ресурсе.

Ранее Life.ru писал, что трёхкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов попал в базу сайта «Миротворец»*. Кроме него в список внесли также трёхкратного чемпиона России Алексея Чупина и нападаюего челябинского «Трактора» Александра Кадейкина.

