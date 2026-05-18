Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 17:27

Российский стример fANDER пополнил список «врагов Украины» на сайте «Миротворец»*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fanderzy

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fanderzy

Российского Twitch-стримера по Counter-Strike fANDER внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Речь идёт об Илье Багрееве, чьи данные появились на ресурсе 18 мая.

Авторы базы вменяют ему якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастие в преступлениях против страны.

Поводом стало участие стримера в турнире ALABUGA POLYTECH CUP CS2, организованном «Алабугой Политех». Именно это мероприятие указано как причина появления Багреева на ресурсе.

Участников российской группы The Hatters внесли в базу «Миротворца»*
Участников российской группы The Hatters внесли в базу «Миротворца»*

Ранее Life.ru писал, что трёхкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов попал в базу сайта «Миротворец»*. Кроме него в список внесли также трёхкратного чемпиона России Алексея Чупина и нападаюего челябинского «Трактора» Александра Кадейкина.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar