16 мая, 20:44

Участников российской группы The Hatters внесли в базу «Миротворца»*

Обложка © Telegram / THE HATTERS

Участники российской рок-группы The Hatters были добавлены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Это следует из материалов ресурса.

Согласно данным сайта, в перечень внесли персональные данные четырёх музыкантов коллектива — Юрия Музыченко, Павла Личадеева, Александра Анисимова и Дмитрия Вечерина. Им инкриминируют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также обвиняют в соучастии в преступлениях против страны и её граждан, и в «незаконной коммерческой деятельности на украинских территориях».

Поводом для включения в базу, как уточняется, послужило посещение группой Крыма, а также выступления в Севастополе в ходе гастрольного музыкального тура.

Бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель внесли в базу «Миротворца»*

Кроме того, накануне украинский ресурс «Миротворец»* добавил в свою базу данных бывшего нападающего сборной России по футболу Павла Погребняка. Информация об этом появилась на страницах сайта. Ресурс вменяет футболисту покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Погребняку ставят в вину поддержку специальной военной операции.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

