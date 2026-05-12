Бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель внесли в базу «Миротворца»*

Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*. Это произошло после откровенного интервью Такеру Карлсону о закулисье украинкой политики.

Создатели ресурса обвинили её в «распространении российской пропаганды» и «призывах к капитуляции Украины».

Напомним, что Юлия Мендель дала интервью журналисту Такеру Карлсону. В нём она рассказала, что Владимир Зеленский в ходе переговоров в Стамбуле с российской делегацией в 2022 году согласился отдать Донбасс ради прекращения боевых действий. А также намекнула на наркозависимость экс-комика.

