Бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель внесли в базу «Миротворца»*
Обложка © ТАСС / Zuma
Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*. Это произошло после откровенного интервью Такеру Карлсону о закулисье украинкой политики.
Создатели ресурса обвинили её в «распространении российской пропаганды» и «призывах к капитуляции Украины».
Напомним, что Юлия Мендель дала интервью журналисту Такеру Карлсону. В нём она рассказала, что Владимир Зеленский в ходе переговоров в Стамбуле с российской делегацией в 2022 году согласился отдать Донбасс ради прекращения боевых действий. А также намекнула на наркозависимость экс-комика.
* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации