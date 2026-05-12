Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) каждую зиму сталкиваются с обморожениями, которые в ряде случаев заканчиваются ампутациями пальцев и конечностей. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Она связала подобные случаи с качеством выдаваемого военнослужащим обмундирования, отметив, что оно не всегда обеспечивает достаточную защиту в условиях низких температур. Проблема сохраняется, несмотря на поставки со стороны западных стран. По её словам, среди гражданских при этом собираются средства на закупку формы и других необходимых вещей для военных.

Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области заградительные отряды ВСУ ликвидировали двоих украинских военнослужащих, когда те попытались сбежать с занимаемых позиций. Речь идёт о солдатах 159-й отдельной механизированной бригады. Ещё трём бойцам, попытавшимся оставить позиции, удалось спастись бегством в лесистой местности, а остальные солдаты добровольно вернулись на оборудованный оборонительный пункт.