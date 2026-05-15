Украинский ресурс «Миротворец»* добавил в свою базу данных бывшего нападающего сборной России по футболу Павла Погребняка. Информация об этом появилась на страницах сайта.

Ресурс вменяет футболисту покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Погребняку ставят в вину поддержку специальной военной операции.

Погребняку 42 года. Футболист становился чемпионом России в составе петербургского «Зенита», а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Также он выступал за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». В 2018 году вместе с «Тосно» из Ленинградской области он завоевал Кубок России. За сборную России спортсмен провёл 33 матча. На его счету восемь забитых голов.

Ранее в базу «Миротворца»* попал шведский хоккеист Фредрик Классон. Он выиграл Кубок Гагарина в 2023 году. Также список пополнили игроки ЦСКА Артём Барабоша и Никита Охотюк и форвард магнитогорского «Металлурга» Руслан Исхаков, который до этого выступал за армейский клуб.

