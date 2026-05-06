День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 14:47

В базу «Миротворца»* внесены ещё семеро детей до 17 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TexBr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TexBr

Сразу семь несовершеннолетних попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Согласно опубликованным сведениям, этим детям инкриминируют умышленное пересечение государственной границы Украины. По информации на сайте, речь идёт о поездках через пункты пропуска из Ростовской области в сторону Луганской и Донецкой народных республик.

При этом возраст самого старшего из внесённых в базу подростков достигает 17 лет, а самому младшему ребёнку — всего пять лет.

Телеведущую Гордон добавили в базу украинского «Миротворца»* за любовь к России
Телеведущую Гордон добавили в базу украинского «Миротворца»* за любовь к России

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Согласно данным ресурса, ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar