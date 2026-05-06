В базу «Миротворца»* внесены ещё семеро детей до 17 лет
Сразу семь несовершеннолетних попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Согласно опубликованным сведениям, этим детям инкриминируют умышленное пересечение государственной границы Украины. По информации на сайте, речь идёт о поездках через пункты пропуска из Ростовской области в сторону Луганской и Донецкой народных республик.
При этом возраст самого старшего из внесённых в базу подростков достигает 17 лет, а самому младшему ребёнку — всего пять лет.
Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Согласно данным ресурса, ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.
*Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации