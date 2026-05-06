Сразу семь несовершеннолетних попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Согласно опубликованным сведениям, этим детям инкриминируют умышленное пересечение государственной границы Украины. По информации на сайте, речь идёт о поездках через пункты пропуска из Ростовской области в сторону Луганской и Донецкой народных республик.

При этом возраст самого старшего из внесённых в базу подростков достигает 17 лет, а самому младшему ребёнку — всего пять лет.

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Согласно данным ресурса, ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

