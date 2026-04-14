Михаил Швыдкой внесён в базу «Миротворца»*

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте скандального проекта.

Согласно данным ресурса, ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против Швыдкого и ещё нескольких российских деятелей культуры.

Сегодня стало известно, что блогер Михаил Литвин попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*. Ему также вменяют покушение на территориальную целостность Украины и помощь российским военным. По данным ресурса, блогер передал армии РФ два «КамАЗа» и ещё одну машину.

