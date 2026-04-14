Блогер Михаил Литвин попал в «Миротворец»* за передачу двух «КамАЗов» на СВО

Российский блогер Михаил Литвин оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Администрация сайта приписала ему ряд обвинений.

Согласно информации, размещённой на сайте, блогера обвиняют в поддержке России, посягательстве на суверенитет Украины, а также в финансировании российских военных подразделений. В частности, утверждается, что он передал Армии РФ два грузовика «КамАЗ» и ещё один автомобиль.

Ранее Life.ru рассказывал, что прославленная российская фигуристка Евгения Медведева тоже попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Администрация ресурса считает, что она некоторым образом покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины.

