Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 05:17

Блогер Михаил Литвин попал в «Миротворец»* за передачу двух «КамАЗов» на СВО

Российский блогер Михаил Литвин оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Администрация сайта приписала ему ряд обвинений.

Согласно информации, размещённой на сайте, блогера обвиняют в поддержке России, посягательстве на суверенитет Украины, а также в финансировании российских военных подразделений. В частности, утверждается, что он передал Армии РФ два грузовика «КамАЗ» и ещё один автомобиль.

Мошенники украли у Миши Литвина аккаунт в Instagram* и $50 тыс. за его «возврат»
Ранее Life.ru рассказывал, что прославленная российская фигуристка Евгения Медведева тоже попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Администрация ресурса считает, что она некоторым образом покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины.

*Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar