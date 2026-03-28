Мошенники украли у Миши Литвина аккаунт в Instagram* и $50 тыс. за его «возврат»

Блогер Михаил Литвин лишился доступа к своему аккаунту в Instagram* с 15,5 млн подписчиков после взлома, а мошенники, похитившие страницу, потребовали выкуп и обманули его. Об этом стример рассказал у себя в телеграм-канале.

После взлома злоумышленники начали публиковать провокационный контент, включая посты с Асхабом Тамаевым и Мелстроем — блогерами, с которыми у Литвина ранее были конфликты. В сторис пользователям обещали «суперновость», а ссылка в профиле вела на фишинговый сайт. По такой же схеме ранее взламывали аккаунты Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной и других знаменитостей.

По словам блогера, после потери доступа ему предложили выкупить страницу за 50 тысяч долларов. Литвин согласился перевести часть суммы заранее, рассчитывая, что после оплаты ему вернут аккаунт. Однако после перевода денег вымогатели перестали выходить на связь, а страница с 15 миллионами подписчиков осталась под их контролем.

