Мизулина раскрыла схему продажи доступа к аккаунтам в Instagram*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о схеме взлома аккаунтов в Instagram*. По её словам, доступ к любому профилю можно купить на срок от 48 часов до пяти дней, стоимость зависит от популярности аккаунта, а оплата взимается уже после взлома. В своём телеграм-канале Мизулина отметила, что организаторами таких услуг являются не граждане России, а лица, находящиеся в другой стране.

«Схема с так называемым «взломом» аккаунтов в Instagram* крайне любопытная. <…> Судя по всему, так называемый взлом происходит через сотрудников соцсети. Вот такая безопасность у Instagram*», — написала она.

Глава Лиги также призналась, что ранее ошибочно полагала, будто блогеры сами добровольно передают доступ к своим аккаунтам мошенникам. Теперь же, по её словам, стало очевидно, что речь идёт о системной проблеме безопасности самой платформы.

Ране сообщалось, что во Владивостоке жертвами мошенников стала семья, лишившаяся крупной суммы из-за доверчивости своего ребёнка. Злоумышленники связались с мальчиком, представившись сотрудниками спецслужб, и убедили его, что для решения проблемы со взломанным аккаунтом на «Госуслугах» необходимо оставить ключ от квартиры. Школьник последовал инструкциям, после чего преступники проникли в жилище и похитили из сейфа 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов.

