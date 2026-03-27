27 марта, 06:35

Полиция пресекла работу узла связи мошенников в центре Москвы

Обложка © Max / Петровка, 38

Полиция совместно с ФСБ пресекла работу узла связи телефонных мошенников в центре Москвы. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Комментарий о пресечении работы узла связи мошенников в Москве. Видео © Max / Петровка, 38

«Сотрудники <...> ликвидировали незаконную схему передачи голосового трафика. Задержан 19-летний гражданин», — сказал он.

По версии следствия, фигурант обслуживал оборудование, с помощью которого аферисты совершали преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконно использование абонентского терминала».

Сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Сочи Горобца и двух чиновников администрации

Ранее в Саратовской области задержали агента украинской разведки. Мужчина должен был установить дроны, целью которых являлся военный аэродром. Возбуждено уголовное дело. Известно, что фигуранту обещали полтора миллиона рублей. ФСБ показывала видео с задержанным.

Матвей Константинов
