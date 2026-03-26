Цена предательства: Стало известно, сколько Киев обещал россиянину за атаку на аэродром под Саратовом

Житель Саратовской области, планировавший атаковать военный аэродром с помощью беспилотников, должен был получить за это от украинских кураторов 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, 53-летний мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Ему передали координаты тайника с взрывчаткой, боеприпасами, детонаторами, двумя квадрокоптерами, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА.

Кураторы через мессенджеры давали указания по сборке, настройке дронов и подключению к ним взрывных устройств.

«За денежное вознаграждение в размере не менее 1,5 миллиона рублей обвиняемый должен был изготовить самодельные взрывные устройства и совершить террористический акт с использованием двух беспилотных летательных аппаратов путем атаки на военный аэродром», — рассказала Петренко.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигуранта.

Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная служба безопасности задержала россиянина, который собирался атаковать военный аэродром в Саратовской области по указке украинских спецслужб. Он должен был запустить дроны в 10 километрах от пункта назначения и сбежать через границу.