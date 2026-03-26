«Должен был разместить дроны»: Задержанный под Саратовом агент Киева сам связался с ГУР
Центр общественных связей ФСБ России показал жителя Саратовской области, который по заданию Киева собирался установить беспилотники со взрывчаткой для дальнейшего удара по военному аэродрому. Мужчина признался, что сам связался с куратором из ГУР и преследовал чисто корыстные цели.
«Данные действия я совершал, чтобы получить от украинской стороны деньги, которые собирался потратить на себя», — пояснил фигурант.
Напомним, в Саратовской области задержали агента украинской разведки. Мужчина должен был установить дроны, целью которых являлся военный аэродром. Возбуждено уголовное дело. Известно, что фигуранту обещали полтора миллиона рублей.
