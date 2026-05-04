4 мая, 17:46

Телеведущую Гордон добавили в базу украинского «Миротворца»* за любовь к России

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyagordon

Украинский «Миротворец»*, известный своими скандальными публикациями, внес в свою базу данных российскую теле- и радиоведущую, певицу и юриста Екатерину Гордон. Данный факт подтверждается сведениями, размещёнными на самом сайте.

Личные данные Гордон были опубликованы в понедельник. Сайт обвиняет её в поддержке России и действиях, направленных против суверенитета Украины. Причиной стало то, что Гордон, по утверждению «Миротворца»*, публично выражала свою позицию в социальных сетях, поддерживая РФ и СВО, а также выступая против ненависти к русским.

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Согласно данным ресурса, ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

*Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации

Наталья Демьянова
