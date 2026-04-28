Коростелёв и Непряева пополнили коллекцию «врагов Украины» на сайте «Миротворец»*

Украинский интернет-ресурс «Миротворец»* включил в свою базу данных информацию о российских олимпийцах Савелии Коростелёве и Дарье Непряевой, которые принимали участие в Играх в Италии. Данный факт подтверждается сведениями, размещёнными на самом сайте.

Поводом стали обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «поддержке специальной военной операции». Оба спортсмена — лидеры сборной России по лыжным гонкам, участники крупнейших соревнований.

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Согласно данным ресурса, ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.