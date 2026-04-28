28 апреля, 19:09

Коростелёв и Непряева пополнили коллекцию «врагов Украины» на сайте «Миротворец»*

Савелий Коростелёв, Дарья Непряева. Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС, Петр Ковалев/ТАСС

Савелий Коростелёв, Дарья Непряева. Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС, Петр Ковалев/ТАСС

Украинский интернет-ресурс «Миротворец»* включил в свою базу данных информацию о российских олимпийцах Савелии Коростелёве и Дарье Непряевой, которые принимали участие в Играх в Италии. Данный факт подтверждается сведениями, размещёнными на самом сайте.

Поводом стали обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «поддержке специальной военной операции». Оба спортсмена — лидеры сборной России по лыжным гонкам, участники крупнейших соревнований.

Савелий Коростелёв показал, как отдыхает с Дарьей Непряевой на Мальдивах
Савелий Коростелёв показал, как отдыхает с Дарьей Непряевой на Мальдивах

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Согласно данным ресурса, ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

*Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации

Полина Никифорова
