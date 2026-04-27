Савелий Коростелёв показал, как отдыхает с Дарьей Непряевой на Мальдивах
Российский лыжник Савелий Коростелёв, который забирал медали на этапах Кубка мира, показал в соцсетях видео отдыха с Дарьей Непряевой на Мальдивах. Лыжник Сергей Волков, который раньше состоял в близких отношениях с Непряевой, сейчас тренируется на Аляске.
Коростелев и Непряева отдыхают на Мальдивах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / saveliykorostelev
В декабре 2025 года Коростелёв и Непряева получили нейтральный статус для международных стартов. В том же месяце они впервые выступили на этапе Кубка мира в Давосе, а позже их включили в состав участников Олимпийских игр 2026 года.
В прошлом сезоне Коростелёв взял бронзу на этапе Кубка мира в финском Лахти. На Олимпиаде его лучший результат — четвёртое место в скиатлоне.
