Непряева и Коростелёв выступили на первых соревнованиях после Олимпиады

Российская лыжница Дарья Непряева на восьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне преодолела квалификацию в личном спринте свободным стилем и обеспечила себе место в следующем круге соревнований. В отборочных забегах Непряева финишировала с 29-м результатом. Этого хватило, чтобы войти в число тридцати сильнейших и выйти в четвертьфинал.

В 1/4 финала Непряева стала пятой и не смогла выйти в следующую стадию. Победительницей спринта стала хозяйка трассы Линн Сванн, норвежка Кристин Скистад заняла второе место, а швейцарка Надин Фендрих — третье.

Увы, другому российскому атлету с нейтральным статусом Савелию Коростелеву покорить квалификацию не удалось — он показал лишь 50-е время. Победил норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял его соотечественник Ларс Хегген, третье — австриец Бенджамин Мозер.

Напомним, что Непряева и Коростелев сейчас единственные представители нашей страны в Кубке мира по лыжным гонкам. Ранее на спринтерских дистанциях этого сезона дуэт лишь однажды проходил квалификацию. Это случилось в конце января в швейцарском Гомсе, однако оба выбыли на стадии 1/4 финала.