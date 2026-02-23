Коростелёв с Непряевой на плечах растрогал мир на закрытии Олимпиады

Церемония закрытия Олимпийских игр подарила зрителям душевный эпизод с участием российских спортсменов. Лыжник Савелий Коростелёв прошёл по стадиону, катая на своих плечах коллегу по сборной — лыжницу Дарью Непряеву.

Что касается спортивной составляющей, для самого Коростелёва Олимпиада сложилась не столь радужно, как хотелось бы. Медалей в копилку он добавить не сумел, остановившись в шаге от пьедестала — пятое место в гонке на 50 километров стало его итоговым результатом. Однако, несмотря на отсутствие наград, запомниться болельщикам спортсмен смог благодаря искреннему жесту в сторону коллеги.

Напомним, в Вероне стартовала церемония закрытия Олимпийских игр. В программе предусмотрены парад атлетов, гашение олимпийского огня и передача флага организаторам зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах. Впервые в истории зимних Олимпийских игр два олимпийских котла будут погашены одновременно в двух городах — Милане и Кортина д'Ампеццо. После этого олимпийский флаг будет спущен и официально передан принимающей стороне Игр 2030 года.