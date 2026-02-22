В Вероне стартовала церемония закрытия Олимпийских игр

Церемония закрытия XXV Олимпийских игр началась в Вероне на амфитеатре «Арена ди Верона». В программе предусмотрены парад атлетов, гашение олимпийского огня и передача флага организаторам зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах.









Игры в Италии завершились 22 февраля. Лидером медального зачёта стала сборная Норвегии с 18 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми наградами. На втором месте оказались спортсмены США (12-12-9), третьими — представители Нидерландов (10-7-3).

Впервые в истории зимних Олимпийских игр два олимпийских котла будут погашены одновременно в двух городах — Милане и Кортина д'Ампеццо. После этого олимпийский флаг будет спущен и официально передан принимающей стороне Игр 2030 года.

Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, приняли участие в параде атлетов, выйдя на арену после прохода знаменосцев без таблички и нейтрального флага.

А ранее впервые с 1980 года сборная Соединённых Штатов по хоккею стала олимпийским чемпионом, обыграв в финале команду Канады со счётом 2:1. Встреча завершилась в овертайме. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди (7-я минута) и Джек Хьюз (62). У канадцев отличился Кейл Макар (39). Для американцев это золото стало третьим в истории и первым с 1980 года, когда они сенсационно обыграли сборную СССР, а затем и Финляндию.