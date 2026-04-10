Олимпиец Никита Филиппов получил в подарок от региона квартиру на Камчатке

Ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпиаде, наконец-то стал обладателем собственной недвижимости. Ключи от квартиры в новостройке Петропавловска-Камчатского спортсмену вручили в торжественной обстановке.

Этот подарок атлету пообещал глава региона Владимир Солодов сразу после успешного выступления на Играх. Руководитель края сдержал своё слово, обеспечив прославленному лыжнику комфортное жильё.

«Как и договаривались, встретились после завершения основного соревновательного цикла. Был рад познакомиться с родителями Никиты – потрясающими людьми, воспитавшими настоящего чемпиона. Отдельная благодарность отцу, Алексею Дмитриевичу: именно он с ранних лет привил сыну любовь к лыжам», — написал чиновник в телеграм-канале.

Сейчас обладатель олимпийской награды готовится к переезду. Никита уже строит планы по обустройству интерьера, в шутку упоминая, что собирается присмотреть «диван-гориллу и огромную плазму».

В ближайшее время спортсмен обещал поделиться с подписчиками подробным обзором нового пространства. Фанаты с нетерпением ждут видео из квартиры, чтобы оценить выбор своего кумира.