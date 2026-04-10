Олимпиец Никита Филиппов получил в подарок от региона квартиру на Камчатке
Обложка © Wikipedia / Sandro Halank
Ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпиаде, наконец-то стал обладателем собственной недвижимости. Ключи от квартиры в новостройке Петропавловска-Камчатского спортсмену вручили в торжественной обстановке.
Ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпиаде, наконец-то стал обладателем собственной недвижимости. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка
Этот подарок атлету пообещал глава региона Владимир Солодов сразу после успешного выступления на Играх. Руководитель края сдержал своё слово, обеспечив прославленному лыжнику комфортное жильё.
«Как и договаривались, встретились после завершения основного соревновательного цикла. Был рад познакомиться с родителями Никиты – потрясающими людьми, воспитавшими настоящего чемпиона. Отдельная благодарность отцу, Алексею Дмитриевичу: именно он с ранних лет привил сыну любовь к лыжам», — написал чиновник в телеграм-канале.
Сейчас обладатель олимпийской награды готовится к переезду. Никита уже строит планы по обустройству интерьера, в шутку упоминая, что собирается присмотреть «диван-гориллу и огромную плазму».
В ближайшее время спортсмен обещал поделиться с подписчиками подробным обзором нового пространства. Фанаты с нетерпением ждут видео из квартиры, чтобы оценить выбор своего кумира.
Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился выплатить премии спортсменам, выступившим на зимних Олимпийских играх 2026 года. Фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место в мужском одиночном катании, получит 344 827,59 рубля.
