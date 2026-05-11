Шведского хоккеиста Классона внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Согласно данным, опубликованным на сайте украинского ресурса «Миротворец»*, в его базу был внесён шведский хоккеист Фредрик Классон — обладатель Кубка Гагарина 2023 года.

Спортсмена обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержке СВО. Также базу пополнили игроки ЦСКА Артём Барабоша, Никита Охотюк и нападающий магнитогорского «Металлурга» Руслан Исхаков, ранее выступавший за армейский клуб.

33-летний Классон сезон‑2025/26 провёл в московском «Динамо». Как сообщал главный тренер бело‑голубых Леонид Тамбиев, защитник покинет команду после истечения контракта 31 мая. С 2022 по 2025 год он играл за ЦСКА и выиграл с ним Кубок Гагарина. В НХЛ Классон выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Тампу».

Ранее блогер и ресторатор Николай Василенко оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Украинский ресурс обвинил его в публичной поддержке России. Также в публикации утверждается, что блогер якобы посягает на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для включения в базу, по данным сайта, стала покупка внедорожника для участников специальной военной операции.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.