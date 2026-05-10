Самый улыбчивый блогер России пополнил коллекцию «врагов Украины» на сайте «Миротворец»*

Блогер и ресторатор Николай Василенко оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом следует из данных ресурса.

Украинский ресурс «Миротворец»* обвинил его в публичной поддержке России. Также в публикации утверждается, что блогер якобы посягает на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для включения в базу, по данным сайта, стала покупка внедорожника для участников специальной военной операции.

Ранее Мария Милошевич, внучка бывшего президента Сербии и Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича, была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. В качестве причины включения указана её публичная поддержка России

