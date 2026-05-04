4 мая, 18:24

Внучку Слободана Милошевича внесли в базу данных «Миротворца»*

Обложка © Telegram/Балканист

Внучку бывшего президента Сербии и Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича Марию внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

Персональные данные Марии Милошевич были опубликованы на сайте в понедельник. Поводом для внесения в базу стала её публичная поддержка России. Также среди причин указано родство Марии со Слободаном Милошевичем.

Слободан Милошевич был президентом Сербии в 1989–1997 годах, а затем занимал пост президента Союзной Республики Югославия в 1997–2000 годах.

Коростелёв и Непряева пополнили коллекцию «врагов Украины» на сайте «Миротворец»*

Также сегодня в базу украинского сайта «Миротворец»* внесли российскую теле- и радиоведущую, певицу и юриста Екатерину Гордон. Поводом для добавления Гордон в базу также стала её позиция в отношении России.

*Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации

Николь Вербер
