Трёхкратный чемпион мира по хоккею Зарипов попал в базу «Миротворца»*

На украинском экстремистском ресурсе «Миротворец»* появились новые фамилии из мира российского хоккея. В базу данных сайта внесены трёхкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, а также трёхкратный чемпион России Алексей Чупин и нападающий челябинского «Трактора» Александр Кадейкин.

Создатели ресурса инкриминируют спортсменам посягательство на «суверенитет и территориальную целостность» Украины, а также поддержку специальной военной операции. Зарипову, завершившему карьеру в 2023 году, сейчас 45 лет. Помимо мировых титулов, на его счету — победы в чемпионате России и Кубке европейских чемпионов.

«Миротворец»* — сайт, созданный в 2014 году, который нелегально собирает и распространяет личную информацию людей, вызывающих недовольство его авторов. В его базе уже содержатся данные журналистов, артистов, политиков и других публичных лиц, посещавших Крым, Донбасс или по иным причинам попавших под критику украинских радикалов.

Также недавно украинский ресурс «Миротворец»* добавил в свою базу данных бывшего нападающего сборной России по футболу Павла Погребняка. Ресурс вменяет футболисту покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Погребняку ставят в вину поддержку специальной военной операции.

