Стример Каша внесён в базу «Миротворца»*

В базу сайта «Миротворец»* был внесён Twitch-стример Владимир Буянов, известный как Kussia88 / Каша88. Это следует из данных ресурса.

Согласно сайту, стример обвиняется в пропаганде и покушении на суверенитет Украины. До этого в базу данных «Миротворца»* внесли блогера и музыканта Анну Чернюк, известную как Akyuliych, и Stint (Максим Шабанов). Им также вменяют покушение на суверенитет.

Ранее в базе сайта «Миротворец»* оказался и хоккеист Александр Радулов, дважды выигрывавший чемпионат мира. В карточке спортсмена указаны обвинения в поддержке специальной военной операции, а также в действиях против суверенитета и территориальной целостности Украины. Одновременно с Радуловым в перечень внесли ещё нескольких российских спортсменов.

