23 мая, 02:19

Хоккеиста Александра Радулова внесли в базу сайта «Миротворец»*

Обложка © VK / КХЛ

Российский хоккеист Александр Радулов, дважды выигрывавший чемпионат мира, включён в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствует база данных сайта.

В карточке спортсмена указаны обвинения в поддержке специальной военной операции, а также в действиях против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Одновременно с Радуловым в перечень внесли ещё нескольких российских спортсменов. В список попали вратарь нижегородского «Торпедо» Александр Шарыченков, игрок тольяттинской «Лады» Николай Макаров, а также футболист волгоградского «Ротора» Николай Покидышев.

Российский стример fANDER пополнил список «врагов Украины» на сайте «Миротворец»*

Ранее в базу «Миротворца»* попала популярная российская Twitch-стримерша, блогер и музыкант Анна Чернюк, известная как Akyuliych. Персональные данные стримерши внесли на ресурс 20 мая. Сайт обвиняет её в пропаганде и поддержке СВО. Также в базу попал стример Stint (настоящее имя — Максим Шабанов).

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

Тимур Хингеев
