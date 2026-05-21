Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 06:22

Российская Twitch-стримерша Akyuliych попала в чистилище «Миротворца‎»*

Обложка © Twitch / Akyuliych

Обложка © Twitch / Akyuliych

Популярная российская Twitch-стримерша, блогер и музыкант Анна Чернюк, известная как Akyuliych, попала в чистилище украинского сайта «Миротворец»*.

Персональные данные стримерши внесли на ресурс 20 мая. Сайт обвиняет её в пропаганде и поддержке СВО. Также в базу «Миротворца»* попал стример Stint (настоящее имя — Максим Шабанов).

«Миротворец» известен публикацией личных данных людей, которых авторы ресурса считают связанными с действиями против Украины. До этого в его базу внесли российского Twitch-стримера по Counter-Strike Илья Багреев, известного под ником fANDER. Авторы сайта обвинили стримера в якобы «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в соучастии в преступлениях против страны.

Участников российской группы The Hatters внесли в базу «Миротворца»*
Участников российской группы The Hatters внесли в базу «Миротворца»*

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar