Российская Twitch-стримерша Akyuliych попала в чистилище «Миротворца‎»*

Популярная российская Twitch-стримерша, блогер и музыкант Анна Чернюк, известная как Akyuliych, попала в чистилище украинского сайта «Миротворец»*.

Персональные данные стримерши внесли на ресурс 20 мая. Сайт обвиняет её в пропаганде и поддержке СВО. Также в базу «Миротворца»* попал стример Stint (настоящее имя — Максим Шабанов).

«Миротворец» известен публикацией личных данных людей, которых авторы ресурса считают связанными с действиями против Украины. До этого в его базу внесли российского Twitch-стримера по Counter-Strike Илья Багреев, известного под ником fANDER. Авторы сайта обвинили стримера в якобы «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в соучастии в преступлениях против страны.

