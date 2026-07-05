Чемпион мира 2012 года по хоккею Емелин попал в базу «Миротворца»*

Украинский ресурс «Миротворец»* пополнил свою базу данных новым именем — в списки внесён известный российский хоккеист Алексей Емелин. Основанием для этого, согласно публикации на сайте, стали обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в благотворительном матче.

40-летний защитник — чемпион мира 2012 года, серебряный (2010) и двукратный бронзовый (2007, 2016) призёр мировых первенств. За плечами Емелина три Кубка Гагарина: два с казанским «Ак Барсом» и один с омским «Авангардом». В его карьере также были клубы КХЛ и НХЛ, включая московский «Спартак», минское «Динамо», «Ладу», а также «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз».

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец»* известен тем, что нелегально собирает и публикует персональные данные людей, которые посещали Крым, Донбасс или по иным причинам вызвали недовольство авторов ресурса. Ранее в его базе уже оказывались десятки журналистов, деятелей культуры и политиков из разных стран.

Также ранее Life.ru писал, что в базу данных украинского сайта «Миротворец»* внесены персональные данные двух актрис российского сериала «Марик». В списке оказались Ольга Демидова и Дарья Галиаскарова. Ранее в тот же день на сайте были опубликованы данные других артистов этого сериала — Анастасии Ждановой, Владимира Носика, Дмитрия Бероева, Анны Панкратовой, Татьяны Рассказовой и Василия Копейкина. Все они снимались в проекте на территории Мариуполя в Донецкой Народной Республике.

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