Актрисы Демидова и Галиаскарова из «Марика» попали в базу «Миротворца»*

В базу данных украинского сайта «Миротворец»* внесены персональные данные ещё двух актрис российского сериала «Марик». На этот раз в списке оказались Ольга Демидова и Дарья Галиаскарова. Информация об этом появилась на ресурсе в субботу.

Актрисам инкриминируют поддержку России и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Ранее в тот же день на сайте были опубликованы данные других артистов этого сериала — Анастасии Ждановой, Владимира Носика, Дмитрия Бероева, Анны Панкратовой, Татьяны Рассказовой и Василия Копейкина. Все они снимались в проекте на территории Мариуполя в Донецкой Народной Республике.

Украинский ресурс «Миротворец»* неоднократно публиковал личные данные журналистов, жителей ДНР и ЛНР, а также деятелей культуры из разных стран, называя их «изменниками родины». На сайте также появлялась информация о несовершеннолетних. Внесение в базу данных часто приводит к преследованиям и угрозам со стороны радикальных группировок. На данный момент ни одна из актрис не комментировала своё появление в списке «Миротворца»*.

Ранее по аналогичной причине в базу «Миротворца»* попадали участники других российских проектов, включая актёров и сценаристов сериала «Свои». Кроме того, туда попал 17-летний подросток. Юноше вменяют «сознательное нарушение государственной границы» Украины. Поводом стали его поездки через пункт пропуска из Ростовской области на территорию ЛНР и ДНР.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.