Трёх актёров сериала «Марик» внесли в базу «Миротворца»*

Российские актёры Василий Копейкин, Татьяна Рассказова и Анна Панкратова попали в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

По информации сайта, их внесли в список из-за участия в съёмках сериала «Марик», которые проходили на территории ДНР. Артистам вменяют «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также публичную поддержку России.

Ранее по аналогичной причине в базу «Миротворца»* уже попадали участники других российских проектов, включая актёров и сценаристов сериала «Свои». Кроме того, туда попал 17-летний подросток. Юноше вменяют «сознательное нарушение государственной границы» Украины. Поводом стали его поездки через пункт пропуска из Ростовской области на территорию ЛНР и ДНР.

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