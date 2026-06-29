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29 июня, 14:53

Депутата Рады Кузьминых внесли в базу сайта «Миротворец»*

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых был внесён в базу данных сайта «Миротворец»*. Соответствующая информация появилась на ресурсе в понедельник.

Согласно опубликованным данным, Кузьминых обвиняют в использовании служебного положения для личного обогащения в период военного положения, а также в действиях, которые, по мнению авторов ресурса, дискредитируют органы власти.

Кроме того, в карточке депутата содержатся обвинения в мародёрстве. Каких-либо дополнительных пояснений или доказательств на сайте не приводится.

Появление политика в базе произошло вскоре после решения Высшего антикоррупционного суда Украины.

Ранее ВАКС избрал Сергею Кузьминых меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о получении взятки.

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус попал в «Миротворец»*
Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус попал в «Миротворец»*

Ранее двукратный чемпион мира Константин Корнеев, Тимофей Шишканов и ещё один двукратный победитель мировых первенств Виталий Прошкин были внесены в базу украинского сайта «Миротворец»* за поддержку РФ и участие в благотворительном матче в Твери в поддержку участников СВО.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Дарья Денисова
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