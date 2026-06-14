Двукратный чемпион мира Константин Корнеев, обладатель Кубка Колдера Тимофей Шишканов и ещё один двукратный победитель мировых первенств Виталий Прошкин были внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*. Спортсменов обвинили в поддержке Российской Федерации, а также в участии в благотворительном матче в поддержку участников специальной военной операции.

Игра состоялась 21 февраля во Дворце спорта «Юбилейный» в Твери, в преддверии Дня защитника Отечества. Созданный в 2014 году ресурс ставит целью публикацию персональных данных лиц, которые, как считается, угрожают национальной безопасности Украины.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Сергей Андронов (ЦСКА, «Лада», «Локомотив», СКА) внесён в базу «Миротворца»*. В список также включены двукратные чемпионы мира Виталий Прошкин и Константин Корнеев; им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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