Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Андронов внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Соответствующая информация размещена на сайте ресурса.

Андронов завершил профессиональную карьеру в январе 2026 года. Он является олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призёром Игр 2022 года и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира. На клубном уровне он выступал за московский ЦСКА, с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина, тольяттинскую «Ладу», ярославский «Локомотив» и петербургский СКА.

Также в список включены двукратные чемпионы мира Виталий Прошкин и Константин Корнеев. Им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец*» внесли бронзового призёра Олимпиады 2002 года и чемпиона мира 1993 года по хоккею Андрея Николишина. Вместе с ним туда добавили и спортивного директора хоккейного клуба ЦСКА Дениса Денисова.

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