Хоккеиста Николишина и спортдиректора ЦСКА Денисова внесли в базу «Миротворец»*

Бронзового призёра Олимпиады 2002 года и чемпиона мира 1993 года по хоккею Андрея Николишина внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец*». Вместе с ним туда добавили и спортивного директора хоккейного клуба ЦСКА Дениса Денисова.

В Киеве их обвинили в том, что они посягают на »суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддерживают специальную военную операцию.

Сейчас Николишину 53 года, он работает президентом Федерации хоккея Москвы. Как игрок он завершил карьеру в киевском «Соколе» в сезоне-2011/12. В России Николишин выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, тольяттинскую «Ладу», омский «Авангард», петербургский СКА и челябинский «Трактор». В НХЛ он играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Чикаго Блэкхокс» и «Колорадо Эвеланш».

Денисов — родился в 1981 году в Харькове. Играл за ЦСКА, ТХК, «Крылья Советов», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Авангард», московское «Динамо», СКА и магнитогорский «Металлург».

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