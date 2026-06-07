Американского актёра Брэда Питта украинские власти хотят внести в базу «Миротворца»*. Артист проштрафился тем, что посмел открыто порадоваться победе россиянки Мирры Андреевой на престижном турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

Питт поаплодировал стоя Мирре Андреевой. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rolandgarros

По данным издания «Абзац», в Киеве всерьёз обсуждают «недопустимое» поведение голливудской звезды. Питт первым встал на трибуне и стоя поаплодировал россиянке, оценив её легендарную победу. Украинские паблики теперь пестрят обвинениями в адрес актёра. Его обвинили в кремлёвской пропаганде и «поддержке агрессии» Москвы.

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