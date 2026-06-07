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7 июня, 14:18

Брэда Питта хотят внести в «Миротворец»* из-за Мирры Андреевой

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Американского актёра Брэда Питта украинские власти хотят внести в базу «Миротворца»*. Артист проштрафился тем, что посмел открыто порадоваться победе россиянки Мирры Андреевой на престижном турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

Питт поаплодировал стоя Мирре Андреевой. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rolandgarros

По данным издания «Абзац», в Киеве всерьёз обсуждают «недопустимое» поведение голливудской звезды. Питт первым встал на трибуне и стоя поаплодировал россиянке, оценив её легендарную победу. Украинские паблики теперь пестрят обвинениями в адрес актёра. Его обвинили в кремлёвской пропаганде и «поддержке агрессии» Москвы.

Тарпищев заявил о взрослении Мирры Андреевой на победном «Ролан Гаррос»
Тарпищев заявил о взрослении Мирры Андреевой на победном «Ролан Гаррос»

Напомним, 6 июня россиянка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». В финале 19-летняя спортсменка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2. Она заработала рекордные для России призовые за победу и возглавила чемпионскую гонку WTA.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Татьяна Миссуми
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