Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». В финале 19-летняя россиянка (8-я ракетка мира) обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Первый сет был упорным, соперницы обменивались брейками. Однако во втором Андреева быстро захватила лидерство и повела 5:0. Подавая на матч, она отдала гейм, но затем сделала обратный брейк.

Мирра Андреева — 19-летняя российская теннисистка (родилась 29 апреля 2007 года в Красноярске), восьмая ракетка мира и первая ракетка России. В теннис пришла благодаря примеру старшей сестры Эрики, первым тренером была Марина Павлова. Из-за сибирского климата семья переехала в Сочи, а затем во Францию, где Мирра продолжила обучение в академии в Каннах; с 2024 года её тренирует экс-чемпионка Уимблдона испанка Кончита Мартинес. Начав пробиваться в элиту в 2023 году, в 17 лет Андреева стала самой юной участницей полуфинала «Ролан Гаррос» с 1997 года. В активе россиянки восемь титулов WTA (пять в одиночке), включая два турнира WTA-1000 — в Дубае и Индиан-Уэллсе — в 2025 году. На Олимпийских играх в Париже она завоевала серебро в парном разряде с Дианой Шнайдер. Мирра в 2026 году впервые в карьере пробилась в финал турнира Большого шлема — на «Ролан Гаррос».

Майя Хвалиньская — 24-летняя польская теннисистка, левша. В теннис начала играть в семь лет. В юниорах — финалистка Открытого чемпионата Австралии в парном разряде (2017). В 19 лет взяла паузу в карьере из-за депрессии и финансовых трудностей. В активе — несколько титулов на турнирах WTA 125 и ITF. На «Ролан Гаррос» – 2026 пробилась в финал, начав турнир с квалификации. Она стала первой в истории теннисисткой, прошедшей квалификацию и дошедшей до финала на этом турнире. На момент начала РГ занимала 114-е место в рейтинге WTA. Теперь войдёт в топ-30.

«Ролан Гаррос» — Открытый чемпионат Франции и единственный грунтовый турнир Большого шлема, считающийся самым физически затратным в сезоне. Медленное красное покрытие требует огромной выносливости и превращает каждый мяч в тактическую битву. Турнир ведёт историю с 1891 года, а его корты в Париже носят имя военного лётчика, героя Первой мировой. Чемпионов выявляют в пяти разрядах. Абсолютные рекордсмены по победам — испанец Рафаэль Надаль (14 титулов) и американка Крис Эверт (7). Россиянки побеждали здесь четырежды, последний раз — Мария Шарапова в 2014-м.