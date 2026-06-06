Большой теннис на экране: 5 фильмов, которые стоит посмотреть перед финалом Мирры Андреевой

6 июня Мирра Андреева сыграет в финале «Ролан Гаррос» с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. Пока болельщики ждут решающий матч, Life.ru вспоминает пять фильмов о теннисе, в которых корт превращается в поле битвы за любовь, славу, равенство и право на последний шанс!

«Претенденты», 2024

Спортивная драма «Претенденты» / Challengers о теннисе, любви и соперничестве, 2024 год. Фото © Кадр из фильма «Претенденты», режиссёр Лука Гуаданьино, сценарист Джастин Куритцкес / Kinopoisk

В центре фильма теннисист Арт Дональдсон, который переживает непростой этап в карьере. Чтобы вернуть ему уверенность, его жена и тренер по имени Таши предлагает сыграть на турнире ATP Challenger. Когда-то она сама считалась перспективной спортсменкой, но травма поставила крест на её карьере, поэтому теперь всю энергию Таши направляет на мужа.

Однако турнир быстро превращается не только в спортивное испытание. В финале Арт сталкивается с Патриком Цвейгом — бывшим бойфрендом Таши и своим старым другом. На корте сходятся не просто соперники, а люди с общей историей, обидами и нерешёнными чувствами!

«Король Ричард», 2021

Фильмы о теннисе: биографический фильм «Король Ричард» / King Richard о семье Серены и Винус Уильямс, 2021 год. Фото © Кадр из фильма «Король Ричард», режиссёр Рейнальдо Маркус Грин, сценарист Зак Бэйлин / Kinopoisk

Фильм рассказывает историю Ричарда Уильямса — отца Винус и Серены Уильямс. Мужчина заранее составил план будущего для дочерей и верил, что они станут великими теннисистками, ещё до того, как в это поверил кто-то ещё. Это история о том, что чемпионство начинается задолго до первых титулов. До больших арен, рекламных контрактов и оваций есть тренировки на обычных кортах, семейные споры, сомнения и постоянное давление.

«Борг/Макинрой», 2017

Фильм «Борг/Макинрой» / Borg McEnroe о легендарном теннисном финале Уимблдона, 2017 год. Фото © Кадр из фильма «Борг/Макинрой», режиссёр Янус Мец, сценарист Ронни Сандаль / Kinopoisk

Фильм переносит зрителей к одному из самых известных противостояний в истории тенниса — финалу Уимблдона 1980 года. На корте встречаются две полные противоположности: сдержанный швед Бьорн Борг и эмоциональный американец Джон Макинрой. Один будто контролирует каждое движение и каждую эмоцию, другой превращает матч в бурю нервов, споров и вспышек характера. Но сила этой истории в том, что за внешними различиями скрывается одинаковое давление. Оба спортсмена хотят победить, оба боятся проиграть и понимают, что этот матч может определить их место в истории.

«Битва полов», 2017

Фильм «Битва полов» / Battle of the Sexes о знаменитом теннисном матче Билли Джин Кинг и Бобби Риггса, 2017 год. Фото © Кадр из фильма «Битва полов», режиссёры Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис, сценарист Саймон Бофой / Kinopoisk

В основу фильма легла реальная история знаменитого матча 1973 года между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом. Он — бывший чемпион Уимблдона, который уверен, что сможет доказать превосходство мужчин на корте. Она — одна из сильнейших теннисисток своего времени, для которой этот матч становится не просто спортивным вызовом, а возможностью заявить о равенстве женщин в профессиональном спорте.

«Уимблдон», 2004

Топ-5 фильмов о теннисе: романтическая комедия «Уимблдон» / Wimbledon о теннисе, любви и последнем шансе, 2004 год. Фото © Кадр из фильма «Уимблдон», режиссёр Ричард Лонкрэйн, сценаристы Адам Брукс, Дженнифер Флэкетт, Марк Левин / Kinopoisk

Питер Кольт — теннисист, у которого всё идёт не лучшим образом: карьера катится к завершению, в личной жизни тоже не хватает побед. Но неожиданно он получает шанс выступить на Уимблдонском турнире. Там Питер встречает Лиззи, яркую звезду американского тенниса, и эта встреча меняет для него всё. Любовь и азарт возвращают герою веру в себя. Он начинает подниматься всё выше по турнирной сетке, хотя ещё недавно сам почти не верил в собственные силы. «Уимблдон» — самый лёгкий фильм в подборке: романтическая комедия о последнем шансе, вдохновении и том самом моменте, когда человек неожиданно снова начинает играть, как победитель.

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