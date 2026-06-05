7 победителей «Фабрики звёзд»: кто стал мегазвездой, а кто так и остался героем нулевых

«Фабрика звёзд» возвращается на Первый канал, и у зрителей снова включился тот самый рефлекс из нулевых: кто там поёт, кто с кем дружит, кого выгонят, а кого потом будут крутить из каждого утюга. Но старый проект уже доказал простую вещь: победа в финале не гарантирует большой карьеры. Кто-то после шоу стал артистом федерального масштаба, кто-то тихо ушёл в семейные концерты, а кто-то вообще оказался интереснее вне поп-сцены. Давайте же вспомним самых ярких победителей прошлых сезонов, чтобы понять, помог проект им стать звёздами или не очень.

Группа «Корни»

Победители первой «Фабрики звёзд»: группа «Корни». Фото © РИА Новости / Светлана Шевченко

Победители первой «Фабрики звёзд» выглядели как идеальный бойз-бенд эпохи кнопочных телефонов: милые лица, простые припевы и песни, которые прилипали намертво. «Ты узнаешь её» и «Плакала берёза» знали даже те, кто делал вид, что слушает только серьёзную музыку. Но вечной империи не вышло. Павел Артемьев ушёл в рок и театр, Александр Асташёнок стал актёром, Алексей Кабанов и Александр Бердников остались ближе к группе. Из большой поп-машины «Корни» превратились в ностальгический бренд.

Полина Гагарина

Полина Гагарина после победы на «Фабрике звёзд». Фото © ТАСС / Егор Алеев

Вот тут «Фабрика звёзд» сработала как стартовая площадка, а не как потолок. Полина Гагарина победила во втором сезоне, потом резко сменила образ, похудела, ушла от девичьей нежности к большой эстрадной драме и стала одной из главных певиц страны. Второе место на «Евровидении-2015», большие концерты, шоу «Голос», роли в кино и постоянное присутствие в медиаполе. Гагарина из выпускницы телепроекта выросла в артистку, которую уже давно не нужно объяснять через «Фабрику».

Никита Малинин

Никита Малинин: куда пропал победитель третьей «Фабрики». Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Победа Никиты Малинина в третьем сезоне «Фабрики звёзд» казалась началом красивой истории: фамилия громкая, внешность романтичная, песня «Котёнок» тогда пробивала даже самых стойких. Но дальше всё пошло тише. Малинин не стал поп-гигантом уровня Гагариной или Дубцовой, хотя музыку не бросил. Он выпускал песни, появлялся в телешоу, выступал вместе с отцом Александром Малининым и участвовал в фестивалях. Получилсяь не грандиозный успех, а состоялась спокойная карьера без большого взрыва.

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова: карьера после «Фабрики звёзд». Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Ирина Дубцова пришла на проект уже с характером человека, который понимает, зачем ему сцена. Победа в четвёртом сезоне «Фабрики звёзд» только закрепила это ощущение. Главный козырь Дубцовой — не только голос, но и авторство: она пишет песни, которые потом живут отдельно от телевизионного прошлого. «О нём» стала одной из главных исповедей нулевых, а сама Ирина осталась в концертной и телевизионной обойме. Это тот случай, когда победительница не растворилась в проекте, а переросла его.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко после победы в пятом сезоне шоу «Фабрика звёзд». Фото © РИА Новости / Павел Бедняков

Виктория Дайнеко выиграла пятый сезон «Фабрики звёзд» и быстро стала одной из самых узнаваемых выпускниц проекта. У неё был голос, яркий типаж и продюсерская поддержка, а песня «Лейла» хорошо легла в поп-эфир середины нулевых. Потом были клипы, концерты, телешоу, новая победа в «Фабрике звёзд. Возвращение» и заметная медийность. Но до статуса неприкасаемой мегазвезды Дайнеко всё же не дошла. Она осталась крепкой артисткой своей эпохи: узнаваемой, любимой, но не в первом ряду стадионной поп-сцены.

Дмитрий Колдун

Дмитрий Колдун: от «Фабрики» до «Евровидения». Фото © ТАСС / Александр Щербак

Дмитрий Колдун после шестой «Фабрики» получил почти сказочный старт: победа, сильный образ, Евровидение-2007 от Белоруссии и шестое место с песней, которую тогда слышали отовсюду. Дальше были альбомы, телепроекты, выступления и гастроли. Но российская поп-сцена не превратила Дмитрия в постоянного героя первых полос. Колдун остался артистом с узнаваемым именем и устойчивой аудиторией. Не провал, нет. Скорее пример того, как громкий запуск не всегда превращается в вечный пожар.

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько после победы на «Фабрике звёзд». Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Победительница седьмого сезона «Фабрики звёзд» сразу выбивалась из привычного фабричного глянца. Анастасия Приходько была резче, взрослее по подаче, чем многие участники шоу. После проекта она представляла Россию на Евровидении-2009 с песней «Мамо», но дальше её путь ушёл в сторону от российской эстрадной машины. Приходько занялась общественной деятельностью, жила в украинском медиаполе и периодически возвращалась к музыке. В её случае «Фабрика» дала не стабильную поп-карьеру, а громкий поворот судьбы.

В итоге «Фабрика звёзд» оказалась не конвейером счастливых финалов, а лотереей с очень разными призами. Одним она дала песню на всю жизнь, другим — профессию, третьим — только красивую строчку в биографии. И теперь, когда Первый канал готовит новый запуск, особенно интересно, сможет ли проект снова вырастить не просто телевизионных любимчиков, а артистов, которых будут помнить через двадцать лет. А пока можно проверить, насколько крепко в голове засели старые хиты, и узнать строки из песен Жени Белоусова по короткой строчке.