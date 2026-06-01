Петрович, Бесов или Гома: Кто победил в 25-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и почему фанаты против такого итога

25-й сезон шоу «Новая битва экстрасенсов» подошёл к концу. Сегодня были съёмки финала. Нам удалось подглядеть, что «Синяя рука» досталась самому обсуждаемому и противоречивому участнику сезона. Кто победил в «Битве экстрасенсов» 2026 и какая у него биография? 1 июня, 13:39

Свершилось! Вся страна, затаив дыхание, следила за самым мистическим и скандальным проектом на ТВ, и вот финишная прямая! Юбилейный, 25-й сезон «Новой битвы экстрасенсов» завершился оглушительной победой, которая расколола зрителей на два лагеря. Заветная «Синяя рука» досталась тому, кого с первого дня называли не иначе как «чернокнижником» и «тёмной лошадкой» проекта.

Напомним, что последние серии самого мистического шоу страны были наполнены интригами, скандалами и неожиданными поворотами. А четверо финалистов в серии «Битвы экстрасенсов» от 30 мая были следующие: шаманка Варвара Петрович, медиум Анжела Гома, итальянская ведьма Дженнифер Бьянки и чернокнижник Артём Бесов. Кто стал победителем 25-го сезона «Новой битвы экстрасенсов»? Пока преданные фанаты ликуют, а хейтеры строчат гневные комментарии, мы провели собственное расследование и готовы раскрыть все тайны самого загадочного мага и победителя нового сезона «Битвы экстрасенсов».

Петрович, Бесов, Бьянки или Гома: Кто победил в 25-м сезоне «Битвы экстрасенсов»

Кто победил в 25-м сезоне «Битвы экстрасенсов»: 4 финалиста 2026 года. Фото © VK / Битва Экстрасенсов

На Новой Басманной, у стен знаменитого готического зала, сегодня царило небывалое оживление. Преданные фанаты «Битвы экстрасенсов» встречали каждого из финалистов громкими криками, создавая атмосферу настоящего праздника. Внутри зала собралось целое созвездие мистиков: поддержать коллег по юбилейному сезону пришли почти все его участники, а также яркие победители и финалисты прошлых лет. Фанаты с восторгом встречали Александра и Олега Шепсов, второй из братьев, кстати, недавно обручился, также был на торжественном финале Влад Череватый, одержавший победу в первом и втором сезонах «Экстрасенсы. Битва сильнейших», и любимицы поклонников шоу — Надежда Шевченко и Ангелина Изосимова.

Напряжение в готическом зале и на улице среди фанатов во время подсчёта голосов и определения победителя 25-го сезона «Новой битвы экстрасенсов» было нервным и жарким. А главное — долгим! Но в итоге главная интрига сезона разрешилась. Подтвердив ожидания многих зрителей, заветную «Синюю руку» получил Артём Бесов. Серебро проекта досталось самой юной участнице сезона Варваре Петрович, бронза — у Анжелы Гомы, а замкнула четвёрку финалистов итальянская ведьма Дженнифер Бьянки.

Кто такой Артём Бесов — главные факты о самом противоречивом участнике «Битвы»

Кто такой Артём Бесов: что известно о победителе в 25-м сезоне «Битвы экстрасенсов»? Фото © VK / Артём Бесов

Кто такой Артём Бесов? Его биография начинается в промышленном уральском городе Златоусте, где будущий тёмный маг родился 6 ноября 1991 года. Его юность, прошедшая под знаком готической эстетики и осознанной обособленности от сверстников, контрастирует с неожиданным выбором дальнейшего пути. После школы он поступил в престижный московский МГТУ им. Баумана, намереваясь получить специальность инженера-технолога. Однако Артём передумал и оставил университет, чтобы окончательно посвятить себя магическому призванию.

Откуда у Бесова дар? Сам Артём утверждает, что его способности — не приобретённый навык, а родовой, унаследованный от прабабки по материнской линии. По словам нового победителя 25-го сезона «Новой битвы экстрасенсов» в одном из интервью, прабабка Артёма Бесова была известной в Тверской области ведуньей. И именно её личные вещи, найденные Артёмом в детстве, стали для него артефактами-ключами, открывшими доступ к силе.

Важным этапом в становлении Артёма Бесова как сильного и знаменитого экстрасенса, тёмного мага и чернокнижника стал переезд в Москву в 2015 году и сотрудничество с Илоной Новосёловой, где он начинал как её агент, постепенно входя в эзотерические круги столицы и начиная собственную практику. Потом пара начала встречаться, но их любовь закончилась трагедией. До своего триумфа в «Новой битве экстрасенсов» Бесов уже был медийной фигурой, хоть и не самой известной.

Путь в магии: Почему Артёма Бесова любят и ненавидят одновременно?

Прозвище «чернокнижник» прикрепилось к Бесову не случайно — он и сам не скрывает, что его ритуальная практика основана на взаимодействии с тёмными энергиями. Его публичный образ, тщательно выстроенный в социальных сетях, полностью соответствует этому амплуа: мрачные символы, ритуальная атрибутика вроде черепов и свечей создают атмосферу потустороннего. На своём официальном сайте он предлагает вполне конкретные услуги: от любовных приворотов и наведения порчи до энергетических чисток и рунической магии, но при этом делает важное замечание: его возможности не безграничны.

К слову, на критику и хейт в Сети он реагирует резко, часто обвиняя недоброжелателей в духовной слабости и ограниченности. А не любят Артёма Бесова за «грязную» работу: на своих страничках в социальных сетях Бесов с гордостью публикует фото с кладбища во время ритуалов, где пару раз были замечены фото маленьких детей. А это максимально неэтично в мире правильных магов и экстрасенсов.

Личная драма: Как Артём Бесов потерял любимую и как она связана с миром экстрасенсов

Как начались отношения Артёма Бесова и Илоны Новосёловой? Сначала экстрасенсы работали как профессионалы, а потом вспыхнула искра чувств. Их история началась почти стремительно: девушка сразу выделила его среди остальных, притянула к себе, будто почувствовав что-то своё. До этого в её жизни был другой мужчина, но с появлением Артёма всё быстро ушло на второй план. Новосёлова называла Бесова «мой лемур» — нежно, по-своему странно, но очень по-настоящему. Они съехались, жили вместе, и эти отношения затянулись на несколько лет.

13 июня 2017 года всё оборвалось. Илоне было всего 29. Смерть оказалась резкой: практик и участница «Битвы экстрасенсов» выпала из окна в Москве. Почти сразу в новостях начали появляться детали — перед этим была ссора с Артёмом, в квартире находилась её мать, а падение произошло с шестого этажа. Слишком много совпадений, слишком много вопросов, на которые так и не появилось ясных ответов. Подозревали в причастности к смерти возлюбленной и самого Артёма Бесова, но было доказано, что он невиновен.

После трагедии поведение Артёма Бесова изменилось резко. Он закрылся, буквально исчез из публичной жизни на долгих 9 лет, сделал соцсети недоступными и ушёл в себя. Победитель 25-го сезона «Новой битвы экстрасенсов» не раз признавался, что после Илоны так и не смог построить новые серьёзные отношения. При этом связь с её прошлым он не оборвал: продолжал общаться с её матерью, а некоторые личные вещи Илоны использовал в обрядах, словно пытаясь сохранить невидимую нить.

«Битва экстрасенсов» 25 сезон: Как Бесов шёл к победе

Участие Артёма Бесова в шоу 25-го сезона «Новой битвы экстрасенсов» с самого начала было отмечено обособленностью и мрачной харизмой. Он не стремился к альянсам и держался в стороне, что сразу привлекло к его персоне внимание фанатов шоу и создало вокруг Бесова ауру загадочности и опасности среди участников проекта.

На испытаниях, связанных с поиском или расследованием преступлений, Артём Бесов из 25-го сезона «Новой битвы экстрасенсов» демонстрировал инфернальную точность. Он не просто указывал на место, а давал шокирующие детали, которые мог знать только убийца, жертва или близкие родственники. Например, он мог описать последние мысли человека перед смертью или указать на предмет, который был упущен следствием, вызывая у наблюдателей, участников испытания и ведущих смесь восхищения и ужаса.

За всё участие в шоу Артём Бесов становился обладателем белого конверта 6 раз. Интересно, что столько же было в итоге и у медиума Анжелы Гомы, однако победить ей в 25-м сезоне «Новой битвы экстрасенсов» не удалось. Любимица фанатов заняла третье место.

А что вы думаете не только про финал, но и про сам юбилейный, 25-й сезон «Новой битвы экстрасенсов»? Болели ли вы за Бесова или вашим фаворитом всё это время был другой участник? Делитесь мнением в комментариях.

Авторы Карина Морозова