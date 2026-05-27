Главный медиум страны больше не холостяк! Смотрим на фото предложения от Олега Шепса

В августе 2025 года знаменитый медиум и почти победитель первого сезона «Битвы сильнейших» рассекретил, что не одинок и у него есть возлюбленная. И вот проходит меньше года, а Олег Шепс уже становится на одно колено и протягивает кольцо, предлагая Полине стать его женой. Какая история их любви, что ответила девушка на предложение о замужестве и как отреагировали фанаты?

Ещё в июле 2025-го мистик № 1 России загадочно намекнул: «Да, у меня есть девушка», но имя держал в строжайшем секрете. А уже в августе того же года всё рухнуло для безнадёжно влюблённых фанаток Олега — Шепс выложил фото с красоткой Полиной Фрис и тем самым официально представил свою избранницу. Пара уже давно не скрывает чувств: вместе загорали в Таиланде, а первое совместное фото сделали на Волге, в Самаре, на малой родине Олега. Там же, говорят, он и сделал предложение!

А теперь главная бомба: Полина вышла в сторис с огромным кольцом на безымянном пальце! Девушка демонстративно выставила руку на передний план, чтобы блеск бриллианта было видно даже слепому. Подписчики взорвали комментарии: «Поздравляем! Когда свадьба?!», но Полина молчит как партизан — только загадочно улыбается и держит интригу на максимуме. Но в социальных сетях подписала, что «Да, я люблю тебя». Получается, дала согласие.

Кто эта счастливица, укравшая сердце самого страшного экстрасенса страны?

Полина Еременко (сценический псевдоним Polina Fris) — 24-летняя тюменская красавица, родилась 29 мая 2001 года в обычной рабочей семье (папа — вагонное депо, мама — машиностроительный завод). Окончила Тюменский институт культуры по специальности эстрадно-джазовый вокал, параллельно уже преподавала пение.

Потом рванула в Москву, сменила профессию на фотографа и моментально ворвалась в шоу-бизнес: снимала Басту, Шуру, Даву, Антона Шастуна. Работала на съёмках шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (там, кстати, и познакомилась с Олегом!), «Народное интервью» и сериала «Поле чудес» от START. А ещё Полина — талантливая певица: выпускала свои треки и до сих пор пишет музыку. Теперь понятно, почему Шепс так яростно охранял личную жизнь! Он прятал настоящую жемчужину.

