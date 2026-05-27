Звезда «Ландышей» Здорик восхитилась Ароновой, назвав её великим профессионалом

Актриса Ника Здорик, вошедшая в шорт-лист XIII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в категории «Лучшая актриса сериала», поделилась мнением о своих соперницах, включая Марию Аронову, которая в итоге и одержала победу.

Здорик призналась в беседе с Кино Mail, что была уверена в победе Ароновой с самого начала. Звезда считает для себя большим счастьем просто находиться с ней в одной номинации.

«Она великая. Вот когда я буду, как Аронова, когда буду что-то делать так, как она. По энергетике, по профессионализму, по свободе, по всему — она великая. Мне очень она нравится», — подчеркнула артистка.

Ранее Ника Здорик прокомментировала слухи об отношениях с Марком Богатырёвым. Поводом для разговоров стало их совместное появление на публичном мероприятии. Артистке быстро приписали роман с коллегой, однако она опровергла эту информацию.