Звезда «Ландышей» Здорик восхитилась Ароновой, назвав её великим профессионалом
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо, Роман Наумов/URA.RU
Актриса Ника Здорик, вошедшая в шорт-лист XIII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в категории «Лучшая актриса сериала», поделилась мнением о своих соперницах, включая Марию Аронову, которая в итоге и одержала победу.
Здорик призналась в беседе с Кино Mail, что была уверена в победе Ароновой с самого начала. Звезда считает для себя большим счастьем просто находиться с ней в одной номинации.
«Она великая. Вот когда я буду, как Аронова, когда буду что-то делать так, как она. По энергетике, по профессионализму, по свободе, по всему — она великая. Мне очень она нравится», — подчеркнула артистка.
Ранее Ника Здорик прокомментировала слухи об отношениях с Марком Богатырёвым. Поводом для разговоров стало их совместное появление на публичном мероприятии. Артистке быстро приписали роман с коллегой, однако она опровергла эту информацию.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.