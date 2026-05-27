27 мая, 08:29

«Не было времени на себя»: Звезда «Ворониных» призвала тщательнее следить за здоровьем

Екатерина Волкова после удаления опухоли призвала всех проходить чек-ап вовремя

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Актриса Екатерина Волкова, пережившая удаление опухоли в щитовидной железе, на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России призвала всех следить за здоровьем и не ждать критического момента.

Екатерина Волкова призвала следить за своим здоровьем. Видео © Пятый канал

«Я просто хочу сказать абсолютно всем — и мальчикам, и девочкам — ходить к врачам по расписанию. Проходите чек-ап. А нам-то уже за сорок, мы уже это… как ни крути», — с усмешкой сказала она в беседе с Пятым каналом.

Волкова призналась, что раньше не уделяла себе времени. После операции поняла: никто, кроме тебя самого, не позаботится об организме.

«Сейчас я поняла: кроме меня любимой, у себя, грубо говоря, к сожалению, никого нет, и никто не позаботиться об этом, пока сама не придёшь. Спасибо врачам, которые вовремя всё поймали», — поделилась артистка.

Звезда «Ворониных» посетовала, что актёрам пробиться в кино стало труднее из-за блогеров

В начале мая Вера из «Ворониных» рассказала, что врачи обнаружили у неё новообразование в щитовидной железе. Она призналась, что считала проверки излишней мнительностью, пока проблема не заявила о себе сама — «громко, настойчиво, с явным намерением побеседовать». Позднее актрисе удалили новообразование. По словам артистки, вмешательство прошло штатно, сейчас она чувствует себя нормально.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

