«Берут людей из соцсетей»: Звезда «Ворониных» посетовала, что пробиться в кино стало труднее

Актёрам пробиться в кино стало труднее, поскольку киноделы предпочитают брать на роли не профессионалов, а блогеров с готовой аудиторией, которая гарантированно обеспечит проектам какие-то рейтинги. На это обратила внимание актриса Екатерина Волкова, чьи слова приводит Kp.ru.

Раньше, по словам Волковой, за роли соревновались актёры с образованием и опытом. Теперь же в претендентах — люди без профильного образования, но с многомиллионной аудиторией.

«Я знаю и вижу, как из-за этого страдают молодые актёры, как они огорчаются, когда узнают, что на их потенциальную роль утвердили не коллегу по цеху, а человека из соцсетей», — указала она.

При большом желании, терпении и упорстве попасть в кино всё ещё можно, но теперь этот нелёгкий путь стал ещё длиннее, а конкуренция — шире, заключила Волкова.

В апреле этого года 44-летняя актриса Екатерина Волкова, прославившаяся по сериалу «Воронины», сообщила об увольнении из Театра комедии. По её словам, ей сказали, что она стала «слишком стара». Художественный руководитель объяснил своё решение тем, что в текущем репертуаре для неё нет подходящих персонажей.