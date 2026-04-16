«Я в шоке!»: Долина назвала беспределом увольнение Волковой «из-за старости»

Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала увольнение актрисы Екатерины Волковой из Театра комедии. По информации Telegram-канала «Звездач», певица выразила несогласие с решением руководства театра, которое, по имеющимся данным, связано с возрастом актрисы.

Долина охарактеризовала ситуацию как «беспредел» и подчеркнула, что отсутствие подходящих ролей не является виной артистки. Она также отметила талант и прекрасную физическую форму Волковой.

«Она потрясающе выглядит, полна сил, великолепная, талантливая актриса. Я в шоке!» — возмутилась Долина.

В апреле текущего года 44-летняя актриса Екатерина Волкова, получившая широкую известность благодаря роли в телесериале «Воронины», заявила о своем увольнении из Театра комедии. Согласно её комментарию, причиной прекращения сотрудничества стал возраст. Волкова также уточнила, что худрук театра мотивировал это решение отсутствием подходящих ролей в репертуаре.