«Иду чинить механизм»: Вере из «Ворониных» удалили новообразование

Актриса Екатерина Волкова, недавно пережившая громкое увольнение из одного театра и нашедшая новое пристанище в Театре Сатиры, сообщила подписчикам о перенесённой операции по удалению новообразования. По словам артистки, вмешательство прошло штатно, сейчас она чувствует себя нормально, но решила использовать паузу, чтобы обратиться к подписчицам.

«Коротко о главном: сегодня иду чинить «механизм». Операция небольшая, но волнение есть. Поставьте сердечко, чтобы оно прошло быстрее», — поделилась звезда.

Екатерина Волкова рассказала об удалении новообразования. Видео © Instagram/volkovihome

Актриса призналась, что долгое время пренебрегала собственным здоровьем, хотя при малейшем недомогании ребёнка или питомца бежала к врачу. Когда она наконец прошла базовое обследование, медики нашли «кое-что в одном месте и ещё кое-что в другом». Всё оказалось решаемо и не фатально, однако процессы уже шли без всяких симптомов.

«Так, мои хорошие. Операция позади, всё прошло штатно, как и говорили врачи. Чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу, это сугубо личное, как никак», — написала Волкова.

Волкова призвала женщин в осознанном возрасте не ждать боли и соблюдать скучную медицинскую дисциплину: раз в год посещать гинеколога, делать УЗИ молочных желёз и органов малого таза, сдавать базовые анализы. По её словам, болезни сейчас развиваются быстрее, чем раньше, и она сама теперь очень благодарна себе прежней за то, что та всё-таки дошли до врача.

Напомним, в начале мая Вера из «Ворониных» рассказала, что врачи обнаружили у неё новообразование в щитовидной железе. Она призналась, что считала проверки излишней мнительностью, пока проблема не заявила о себе сама — «громко, настойчиво, с явным намерением побеседовать».