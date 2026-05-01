У звезды «Ворониных» нашли новообразование в щитовидной железе

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», поделилась новостью о состоянии здоровья в личном блоге. После расширенной диспансеризации врачи обнаружили у неё новообразование в щитовидной железе.

Волкова призналась, она долго игнорировала профилактические осмотры. 44-летняя актриса считала такие проверки излишней мнительностью. Ситуация изменилась, когда проблема заявила сама о себе. Сейчас Волкова ждёт результаты анализов.

«Моя щитовидная железа решила, что ей скучно, и постучалась в дверь — громко, настойчиво, с явным намерением побеседовать. <...> И вот в этом ожидании меня наконец накрыло: а почему я вообще довела до такого?» — поделилась она в телеграм-канале.

Актриса уже прошла консультацию у маммолога-онколога. Этот специалист занимается ранним выявлением злокачественных новообразований. Волкова призвала подписчиков не откладывать заботу о здоровье.

В апреле актриса сообщила об уходе из Театра комедии. По её словам, причиной расставания стал возраст. Худрук театра объяснил решение отсутствием подходящих ролей в репертуаре.