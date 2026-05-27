27 мая, 09:02

Отара Кушанашвили выбили из колеи «жутчайшие боли» из-за рака, но он нашёл силы задеть Лерчек

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ otar.kushanashvili

Журналист Отар Кушанашвили, сражающийся с раком кишечника, рассказал в соцсети об ухудшении самочувствия. По его словам, дикие боли в животе — это нормальное явление на фоне его диагноза. Он заверил, что просто надо пережить этот трудный период.

«Жутчайшие боли три дня кряду. Живот болит до жутчайшей степени. Не всё безоблачно, но я всегда побеждаю. Мне надо пережить это, так как боли в животе — побочное явление. Терпеть его не могу, так как не могу полностью отдаться работе», — пояснил Кушанашвили.

Сейчас журналист продолжает работать и даже готовится к новым съёмкам. Он признался, что пришлось существенно изменить свой рациона, в частности отказаться от кофе. Кушанашвили не намерен сдаваться и строит планы на будущее. Он сказал, что при любых ситуациях нужно уметь радоваться в жизни, сейчас, по его словам, ему приносят радость успехи сына в учёбе. Кушанашвили, несмотря на состояние, нашёл силы намекнуть на блогершу Лерчек (Валерию Чекалину), которую до этого обвинял во лжи о своём диагнозе. Он написал, что такие боли — это «жребий по настоящему болеющего человека, а не преувеличивающих калибр своей болезни».

Медленно умирает? Кушанашвили не верит в рак у Лерчек из-за её силы духа и нежелания сдаваться

Напомним, о том, что журналист болен раком кишечника, стало известно в июне 2024 года. В октябре того же года ему провели операцию по удалению злокачественной опухоли из брюшной полости, а затем он прошёл курс химиотерапии. Кушанашвили посоветовал всем россиянам периодически проходить диспансеризацию, чтобы вовремя узнать о возможном диагнозе. Сейчас журналист периодически мучается дикими болями, связанными с опухолью.

Татьяна Миссуми
