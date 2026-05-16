Медленно умирает? Кушанашвили не верит в рак у Лерчек из-за её силы духа и нежелания сдаваться

Отар Кушанашвили резко раскритиковал Лерчек (Валерию Чекалину), заявив, что перестал верить в её тяжёлое состояние. Телеведущего смутили сила духа и нежелание блогерши сдаваться страшной болезни. Она продолжается активные тренировки и ведёт публичный образ жизни, несмотря на диагноз.

«Человек обесценивает борьбу таких, как я, тех, кто истинно болен. Вот почему я так резок», — сказал он в своём Telegram-канале.

По словам телеведущего, сначала он относился к блогерше с сочувствием, однако позже изменил мнение. Кушанашвили признался, что его удивила активность Чекалиной. Речь идёт о тренировках с нагрузками и участии в рабочих проектах, о которых регулярно рассказывают её близкие в соцсетях.

Ведущий заявил, что подобное поведение вызывает у него сомнения. Отар напомнил, что сам столкнулся с онкологией четвёртой стадии. Он перенёс рак сигмовидной кишки с метастазами в печени и до сих пор, по собственным словам, живёт в страхе рецидива. Журналист отметил, что строго соблюдает рекомендации врачей и опирается прежде всего на личный опыт. Именно поэтому, как он объяснил, ему трудно поверить в состояние блогера.

«Я сам первоначально поверил. Но чтобы поверить в то, что человек в терминальной стадии, едва дышащий, — чтобы такой человек вытворял то, что вытворяет мадам — значит, мне надо отрешиться от всего, что я знаю об этой хвори», — пояснил ведущий.

У Лерчек рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Ранее начала пятый курс химиотерапии в рамках лечения онкологии. Но блогерша поражет своей силой духа. Несмротря на страшный диагноз, Валерия Чекалина готовится выйти на паркет для участия в турнире по танго. Соревнования должны пройти 17 мая.