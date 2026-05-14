«Половина пути пройдена»: Стало известно о новом этапе лечения Лерчек

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) начала пятый курс химиотерапии в рамках лечения онкологии. Об этом 14 мая сообщил её друг, фотограф Георгий Камаев, в соцсетях.

Камаев опубликовал в сторис фотографию блогера из кабинета врача. На снимке Лерчек была в белом топе и розовых брюках. Ранее она побрилась налысо после первого курса терапии, а теперь носит парик.

«Пятая химиотерапия началась сегодня. Половина пути пройдена», — говорится в публикации.