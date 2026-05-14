«Половина пути пройдена»: Стало известно о новом этапе лечения Лерчек
Блогерша Лерчек начала пятый курс химиотерапии
Блогер и предпринимательница Лерчек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gosha_kamaev
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) начала пятый курс химиотерапии в рамках лечения онкологии. Об этом 14 мая сообщил её друг, фотограф Георгий Камаев, в соцсетях.
Камаев опубликовал в сторис фотографию блогера из кабинета врача. На снимке Лерчек была в белом топе и розовых брюках. Ранее она побрилась налысо после первого курса терапии, а теперь носит парик.
«Пятая химиотерапия началась сегодня. Половина пути пройдена», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru писал, что у блогерши Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Сообщалось, что заболевание не удалось выявить вовремя из-за нахождения блогера под домашним арестом. Сейчас Валерия Чекалина проходит интенсивное лечение, включающее химиотерапию, иммунную и лучевую терапию. Однако, несмотря на тяжёлую болезнь, она пытается вести активный образ жизни.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.